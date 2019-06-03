Канал отмечает, что предполагаемого убийцу зовут Григор Оганян. Сообщается также, что утром 2 июня, то есть сразу после драки, Огарян улетел в Ереван.Официального подтверждения информации о личности подозреваемого не поступало.Напомним, что инцидент произошёл в Подмосковье в ночь на воскресенье. Бывший боец спецназа ГРУ, 24-летний Никита Белянкин погиб от удара ножом в сердце. Он пытался спасти мужчину, которого избивала толпа.