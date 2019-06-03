03.06.2019, 19:43
СМИ назвали имя убийцы бойца спецназа Белянкина
ИА «Ореанда-Новости». Telegram-канал «112» сообщил, что уже известно имя подозреваемого в убийстве ветерана боевых действий в Сирии, бывшего военнослужащего Никиты Белянкина.
Канал отмечает, что предполагаемого убийцу зовут Григор Оганян. Сообщается также, что утром 2 июня, то есть сразу после драки, Огарян улетел в Ереван.
Официального подтверждения информации о личности подозреваемого не поступало.
Напомним, что инцидент произошёл в Подмосковье в ночь на воскресенье. Бывший боец спецназа ГРУ, 24-летний Никита Белянкин погиб от удара ножом в сердце. Он пытался спасти мужчину, которого избивала толпа.
Канал отмечает, что предполагаемого убийцу зовут Григор Оганян. Сообщается также, что утром 2 июня, то есть сразу после драки, Огарян улетел в Ереван.
Официального подтверждения информации о личности подозреваемого не поступало.
Напомним, что инцидент произошёл в Подмосковье в ночь на воскресенье. Бывший боец спецназа ГРУ, 24-летний Никита Белянкин погиб от удара ножом в сердце. Он пытался спасти мужчину, которого избивала толпа.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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