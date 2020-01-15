ИА «Ореанда-Новости». Источник в российском парламенте рассказал, что закон о поправках в Конституцию, которые предложил президент России Владимир Путин во время своего Послания, может быть принят до конца весны, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.



Источник рассказал, что в законе будет норма о том, что поправки вступят в силу после одобрения гражданами.



Сообщается также, что по поправкам проведут голосование, но процедуру референдума проводить не будут.