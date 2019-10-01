ИА «Ореанда-Новости» Различные средства массовой информации опубликовали открытое письмо журналистки «Эха Москвы» Светланы Прокопьевой, которая обвиняется в оправдании терроризма.

Уголовное преследование было начато в связи с её колонкой на радио «Эхо Москвы в Пскове», в которой она размышляла о причинах террористического акта – взрыва в архангельском управлении ФСБ. Журналистка отметила, что государство несёт долю ответственности за преступление. Теперь Прокопьевой вменяется оправдание терроризма, по соответствующей статье ей может грозить до 7 лет заключения.

В опубликованном письме журналистка заявляет, что её уголовное преследование является «банальной местью обиженных силовиков». «Я написала о том, что репрессивное государство дождалось ответной реакции. Что жестокая правоохранительная политика ожесточает граждан. Что заблокированные законные пути выталкивают энергию протеста вот в такое, общественно опасное, русло», – сказано в обращении Прокопьевой.

Ранее глава Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что в профессиональной организации не видят в тексте признаков поддержки экстремизма. Он также сказал, что несколько профессоров лингвистики также поддерживают эту позицию, о чём дали соответствующее заключение.