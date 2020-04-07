ИА «Ореанда-Новости». Российское правительство намерено запретить импорт дешёвого бензина. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на одного из участников топливного рынка и трёх чиновников.

В агентстве уточняют, что с данной инициативой выступило Минэнерго. Мера должна быть реализована уже в этом месяце. Сначала указания получат компании отрасли, а затем новые правила будут закреплены в законодательстве. Планируется, что поправки будут действовать до сентября. В этот период, согласно прогнозам Минэнерго, стоимость нефти будет низкой.

Ранее «Коммерсант» сообщил, что на сегодняшний день из-за снижения цен на нефть бензин в Европе стоит дешевле, чем в России. При этом внутри страны не могут снизить цену на топливо из-за выплат по демпфирующему механизму.

