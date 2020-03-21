ИА «Ореанда-Новости» . Источник российского издания «РИА Новости» поделился с журналистами информацией о возможной причине крупного пожара на складе алюминиевого завода около Москвы.

Напомним, что возгорание, которому уже присвоили повышенный ранг, произошло в субботу, 21 марта. Площадь пожара достигла более 60 тысяч квадратных метров, пламя успело охватить более 80 процентов строения. Информация о погибших или пострадавших не поступала.

Правоохранительные органы Москвы пока что не давали официальное подтверждение данной теории.