21.03.2020, 10:58
СМИ: причиной пожара на заводе в Подмосковье мог быть поджог
ИА «Ореанда-Новости». Источник российского издания «РИА Новости» поделился с журналистами информацией о возможной причине крупного пожара на складе алюминиевого завода около Москвы.
Напомним, что возгорание, которому уже присвоили повышенный ранг, произошло в субботу, 21 марта. Площадь пожара достигла более 60 тысяч квадратных метров, пламя успело охватить более 80 процентов строения. Информация о погибших или пострадавших не поступала.Источник издания в столичных экстренных службах сообщил, что главной причиной пожара, по предварительным данным, считают намеренный поджог. Правоохранительные органы Москвы пока что не давали официальное подтверждение данной теории.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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