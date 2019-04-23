Сообщается, что об этом радиостанции рассказали очевидцы. По их словам, мясо продают за 600-800 рублей за килограмм.При этом, как рассказали очевидцы, трупы дельфинов разделывают и вялят прямо на пляже в ямах. В подтверждение этому они предоставили редакции фото и видео с пляжа, где лежат останки животных.