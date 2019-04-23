23.04.2019, 21:27
СМИ сообщают, что в Крыму продают мясо выбросившихся на берег дельфинов
ИА «Ореанда-Новости». На рынках Крыма начали продавать вяленое мясо дельфинов, которые выбросились на берег и погибли, пишет «Лента.ру» со ссылкой на радиостанцию «Говорит Москва».
Сообщается, что об этом радиостанции рассказали очевидцы. По их словам, мясо продают за 600-800 рублей за килограмм.
При этом, как рассказали очевидцы, трупы дельфинов разделывают и вялят прямо на пляже в ямах. В подтверждение этому они предоставили редакции фото и видео с пляжа, где лежат останки животных.
Сообщается, что об этом радиостанции рассказали очевидцы. По их словам, мясо продают за 600-800 рублей за килограмм.
При этом, как рассказали очевидцы, трупы дельфинов разделывают и вялят прямо на пляже в ямах. В подтверждение этому они предоставили редакции фото и видео с пляжа, где лежат останки животных.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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