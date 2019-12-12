ИА «Ореанда-Новости». Губернатор Иркутской области Сергей Левченко готовится уйти с поста, пишет «Коммерсант».



Источник издания сообщает, что Левченко сам написал заявление об уходе. В скором времени президент России Владимир Путин подпишет соответствующий указ.



В правительстве области пока не прокомментировали эту информацию. Сейчас Левченко находится в Москве, где проводит встречу с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Сам он также является членом этой партии.