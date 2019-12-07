ИА «Ореанда-Новости». Аварию в Нижнем Новгороде, в результате которого погибла женщина и пострадали девять подростков, спровоцировал сын генерала МВД Александра Пильганова, пишет «МК».



Сообщается, что сын генерала Виктор был под влиянием алкоголя. Он выехал на джипе на встречную полосу и въехал в автомобиль, который и наехал на прохожих. СМИ пишут, что Виктор Пильганов отказался от освидетельствования на алкоголь.



Ранее сообщалось, что машина выехала ан тротуар, по которому шла группа школьников с учительницей. Она погибла.