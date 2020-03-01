ИА «Ореанда-Новости». В СМИ появилась информация о возможном пересмотре стоимости отопления из-за тёплой зимней погоды.

В России могут пересмотреть стоимость отопления из-за аномально теплой зимы. Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на Министерство строительства и ЖКХ.

Газета отмечает, что изменение цен коснётся тех регионов, в которых платежи за отопление начисляют не по общедомовым счётчикам, а равномерно в течение всего года. Такие счета начисляются исходя из среднемесячного объёма потребления тепла.

Минстрой подчеркнул, что в случае тёплой зимы, вся переплата будет учтена при ежегодной корректировке по показаниям счётчика.

Ранее Росгидромет назвал нынешнюю зиму одной из самых тёплых за всё время наблюдений.