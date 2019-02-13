ИА "Ореанда-Новости". Российские средства массовой информации сообщили о проведении обысков минимум в 13 регионах страны на крупных агропромышленных предприятиях. В частности, проверки ФНС и ФСБ прошли в компании на в Ленинградской и Челябинской областях.

По сообщению агентства «РИА Новости», которому удалось связаться с представителями «Магнитогорской птицефабрики», сотрудники предприятий не в курсе официальной причины проводимых обысков и изъятий.

Как сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник, оперативные действия осуществляют работники управления «К» ФСБ России и её региональных подразделений, а также представители ФНС.

Действия силовых ведомств могут быть связаны с возможным уклонением от уплаты налогов, отметил собеседник агентства. Кроме того, причиной могло стать незаконное возмещение сумм НДС. Также в числе возможных причин проведённых обысков и изъятий знакомые с ситуацией лица называют нарушение договорённостей, приписанных в Хартии в сфере оборота сельскохозяйственной продукции.

Оперативные действия идут, помимо указанных выше регионов, в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской, Тамбовской, воронежской, Московской, Саратовской, Белгородской, Пензенской и Липецкой областях, а также в республике Мордовия.

В числе компаний, где проводятся выемки документов и обыски, оказалась крупная сельскохозяйственная компания «Русагро». Проверка шла на одном из подразделений группы предприятий, при этом руководство компании предоставляет сотрудникам силовых ведомств все необходимые сведения и документы.

Напомним, Хартия в сфере оборота сельскохозяйственной продукции была подписана крупными компаниями-экспортёрами и производителями зерна в 2018 году. Среди главных целей документа значится добросовестное соблюдение требований налогового законодательства. Кроме того, согласно Хартии, все торговые операции должны вестись прозрачно и исключить многоступенчатую перепродажу сельскохозяйственной продукции.