ИА «Ореанда-Новости». Россия и Украина почти закончили переговоры по обмену граждан, которых находятся под арестом в обоих государствах, пишет «Коммерсант».



В список попали и моряки, которые были задержаны в ноябре прошлого года после инцидента в Керченском проливе. Издание, ссылаясь на источник, пишет, что обмен произойдёт уже до конца этого месяца. Однако возможна ли передача Украине осужденного на 20 лет режиссёра Олега Сенцова, неизвестно.



Отмечается, что запуск процесса по обмену заключёнными подтвердил и украинский дипломат. Источник в офисе президента Украины сказал, что принципиальная договорённость об освобождении моряков была достигнута в ходе телефонного разговора Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным 11 июля.