СМИ сообщили о задержании главы Минздрава Ростовской области
ИА «Ореанда-Новости». В сети появились новости о задержании главы Минздрава Ростовской области.
Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская была задержана сегодня рано утром. Об этом сообщили российские новостные порталы, ссылаясь на свои источники в министерстве. Её подозревают в превышении должностных полномочий.
Источник сообщил, что вместе с Быковской было задержано несколько других сотрудников данного ведомства, однако виновность остальных подозреваемых пока не обсуждается.
Кроме того известно, что сотрудники ФСБ начали проверку в министерстве. Они также проводят следственные действия по месту жительства некоторых высокопоставленных лиц.
Официальный комментарий у Минздрава получить не удалось.
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