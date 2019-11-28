ИА «Ореанда-Новости». В сети появились новости о задержании главы Минздрава Ростовской области.

Министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская была задержана сегодня рано утром. Об этом сообщили российские новостные порталы, ссылаясь на свои источники в министерстве. Её подозревают в превышении должностных полномочий.

Источник сообщил, что вместе с Быковской было задержано несколько других сотрудников данного ведомства, однако виновность остальных подозреваемых пока не обсуждается.

Кроме того известно, что сотрудники ФСБ начали проверку в министерстве. Они также проводят следственные действия по месту жительства некоторых высокопоставленных лиц.

Официальный комментарий у Минздрава получить не удалось.