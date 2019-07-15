15.07.2019, 13:05
СМИ сообщили о задержании в Подмосковье «криминальных авторитетов»
ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники правоохранительных органов задержали в Раменском и Люберцах «криминальны авторитетов», об этом передаёт «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По информации СМИ, в Раменском был задержан на даче Олег Шишканов, которого подозревают в похищении и убийстве депутата два года назад. В Люберцах была задержана группа лиц, в том числе, по предварительным данным, среди задержанных внук одного из крупных «криминальных авторитетов» «Деда Хасана».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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