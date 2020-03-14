ИА «Ореанда-Новости» . Телевизионный канал «РЕН ТВ» сообщил об аварии в столице государства, в результате которой пострадал российский театральный актёр Кирилл Трубецкой.

По данным издания, дорожно-транспортное происшествие случилось в Москве на первой Тверской-Ямской улице поздним вечером в пятницу, 13 марта.

На улице произошло столкновение трёх транспортных средств.