14.03.2020, 12:19
СМИ: Трубецкой пострадал в ДТП
ИА «Ореанда-Новости». Телевизионный канал «РЕН ТВ» сообщил об аварии в столице государства, в результате которой пострадал российский театральный актёр Кирилл Трубецкой.
По данным издания, дорожно-транспортное происшествие случилось в Москве на первой Тверской-Ямской улице поздним вечером в пятницу, 13 марта.На улице произошло столкновение трёх транспортных средств. В результате аварии были ранены трое, среди которых оказался и 38-лений Трубецкой. Актёр был госпитализирован в медицинское учреждение.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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