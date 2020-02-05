Об этой инициативе правительственной комиссии заявлено в публикации газеты "Известия".В двух ведомствах предстоит дать оценку тому, есть ли возможность признать действия, предусмотренные первой и второй частями статьи "Невыплата зарплаты...", преступлениями средней тяжести, а преступления, о которых говорится в части третьей, - к тяжким.В случае, если последствия задержки будут признаны как тяжкие, работодателю, её допустившему, грозит до 10 лет колонии.В МВД сказали, что позиция ведомства будет сформулирована по данному вопросу после оценки СК.