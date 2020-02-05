05.02.2020, 09:25
СМИ: в РФ появилось предложение об ужесточении наказания за невыплату зарплаты
ИА «Ореанда-Новости». Представителями комиссии правительства по профилактике правонарушений поручено МВД и Следственному комитету изучить возможность ужесточить уголовное наказание за невыплату зарплат. Об этой инициативе правительственной комиссии заявлено в публикации газеты "Известия".
В двух ведомствах предстоит дать оценку тому, есть ли возможность признать действия, предусмотренные первой и второй частями статьи "Невыплата зарплаты...", преступлениями средней тяжести, а преступления, о которых говорится в части третьей, - к тяжким.
Если эти изменения будут приняты, возможный срок за то, что зарплата не выплачивается более чем за 2 месяца вырастет до 5 лет лишения свободы. В случае, если последствия задержки будут признаны как тяжкие, работодателю, её допустившему, грозит до 10 лет колонии.
В МВД сказали, что позиция ведомства будет сформулирована по данному вопросу после оценки СК.
В двух ведомствах предстоит дать оценку тому, есть ли возможность признать действия, предусмотренные первой и второй частями статьи "Невыплата зарплаты...", преступлениями средней тяжести, а преступления, о которых говорится в части третьей, - к тяжким.
Если эти изменения будут приняты, возможный срок за то, что зарплата не выплачивается более чем за 2 месяца вырастет до 5 лет лишения свободы. В случае, если последствия задержки будут признаны как тяжкие, работодателю, её допустившему, грозит до 10 лет колонии.
В МВД сказали, что позиция ведомства будет сформулирована по данному вопросу после оценки СК.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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