ИА «Ореанда-Новости» . По сообщению информационного агентства REGNUM в одной из сёл Архангельской области был задержан Бенес Айо, известный ополченец ДНР. Об этом журналистам REGNUM рассказал представитель партии КПРФ Дмитрий Сараев.

Задержанный мужчина широко известен в кругах активистов левых взглядов. Свою деятельность по продвижению левых взглядов Бенес Айо начал в Латвии, где активист родился, а в последнее время мужчина являлся членом ополчения в ДНР.

По информации СМИ, ополченца задержали вечером 11 февраля в Яренске, куда Айо прибыл для поддержки противников строительства мусорного полигона. По словам информатора REGNUM, активиста якобы арестовали по запросу украинских служб, и сейчас ему грозит депортация на Украину.