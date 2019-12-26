ИА «Ореанда-Новости». СМИ сообщили о взрыве автомобиля главы Рамонского района Воронежской области.

Как сообщают РИА Новости, глава администрации Рамонского района попал в больницу. Предполагается, что травмы чиновник получил в результате взрыва своего автомобиля. Об этом изданию сообщил источник в экстренных службах региона.

В администрации Рамонского района сообщили, что пострадавший находится в больнице. Его жизни ничего не угрожает.

По данным телерадиокомпании «Вести Воронеж», взрыв автомобиля произошёл у дома чиновника, когда машина была в процессе прогрева. Сам чиновник получил травму ноги. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.