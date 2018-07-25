ИА «Ореанда-Новости». Средства массовой информации сообщают о задержании Сергея Шлякова, бывшего первого заместителя начальника Министерства по чрезвычайным ситуациям. По информации СМИ, Шляков задержан по подозрению в мошенничестве.



Генерал-полковник Шляков задержан в Московской области, в посёлке Медвежьи Озёра, перед задержанием его дом обыскивали сотрудники правоохранительных органов, об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на свои источники, знакомые с ситуацией.

По словам источника, бывший руководитель подозревается в нарушении закона при строительстве и закупках для Министерства по ЧС, данные нарушения имели место быть в 2013 – 2015 годах, когда Сергей Шляков являлся помощником Владимира Пучкова, то есть был первым заместителем главы МЧС.

Сообщается, что он задержан для допроса в Федеральной службе безопасности в качестве свидетеля. Уголовное дело, в котором он проходит фигурантом, было возбуждено после того, как Счётная палата проверила расходы МЧС за 2013–2016 годы.

Пока это информация не подтверждена, в Следственном комитете сообщили, что информацией о задержании бывшего руководителя не располагают.

Шляков является самым высокопоставленным российским генералом, который за последние годы оказался задержанным по уголовному делу, отмечают российские СМИ.

Из биографии Сергея Шлякова:

В 1986 году он с отличием закончил Военную академию бронетанковых войск с квалификацией офицера по управлению боевыми действиями, через 16 лет он окончил академию госслужбы при президенте России. Шляков участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС и был на территории Южной Осетии начальником штаба миротворческого контингента.

В МЧС Шляков пришёл в феврале 2009 года, он возглавил в подмосковном Новогорске Академию гражданской защиты МЧС РФ.

С 2012 по 2013 год он трудился в качестве заместителя главы МЧС России, а с 1 августа 2013 года по 30 сентября 2015 года находился в должности первого заместителя главы министерства.