13.04.2020, 15:15
Смолов пожертвовал миллион рублей на противостояние коронавирусу
ИА «Ореанда-Новости». Форвард испанского клуба "Сельта" и сборной России по футболу Фёдор Смолов пожертвовал миллион рублей столичной станции скорой помощи для противостояния коронавирусу. Об этом заявлено в сообщении Telegram-канала "Мутко против".
Деньги, которые были перечислены российским футболистом, были потрачены на закупку масок, респираторов, специальных очков, бактерицидных ламп.
Деньги, которые были перечислены российским футболистом, были потрачены на закупку масок, респираторов, специальных очков, бактерицидных ламп.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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