ИА «Ореанда-Новости». Форвард испанского клуба "Сельта" и сборной России по футболу Фёдор Смолов пожертвовал миллион рублей столичной станции скорой помощи для противостояния коронавирусу. Об этом заявлено в сообщении Telegram-канала "Мутко против". 

Деньги, которые были перечислены российским футболистом, были потрачены на закупку масок, респираторов, специальных очков, бактерицидных ламп. 