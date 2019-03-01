ИА «Ореанда-Новости». К 2022 году в России разработают в интересах Министерства обороны новый снайперский комплекс «Уголёк», который сможет использовать различные виды боеприпасов, в том числе будет подстроен под калибры стран НАТО. Новость сообщили представители Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения.

Первый этап работы стартовал в прошлом году. Со слов главного конструктора боевой экипировки института Игоря Некрасова, материалы и комплектующие снайперского комплекса «Уголёк» будут отечественные. Планируется создать новые пороха, капсюли и патроны в калибре НАТО «308» и «338», а также новые винтовки и новые прицелы. Закончить работу планируют к концу 2024 года.

Ранее ЦНИИТОЧМАШ разработал снайперский комплекс «Точность», однако он не поступил на вооружение Министерства обороны России, так как требование ведомства к снайперскому комплексу поменялись.

В связи с этим Минобороны получило конструкторам разрабатывать новые снайперские системы. Однако комплекс «Точность» поступил на вооружение ФСБ, ФСО и Росгвардии. Там используются патроны калибра 8,6/69 и 7,62/51 мм.

Недавно в Росси был создан новый тип зажигательных патронов калибра 12,7 мм в рамках проекта «Аверс», рассказал Игорь Некрасов.

Новые патроны двух видов – бронебойно-зажигательный патрон и зажигательный – обладают свойством зажжения тяжёлых видов топлива. Ранее на вооружении российской армии были патроны, которые могли зажигать только бензиновое топливо, теперь есть те, которые могут зажигать дизтопливо.

Ранее стало известно, что в вооружение российской армии в ближайшее время поступят новейшее ракетное оборудование. Речь идёт о зенитно-ракетной системе С-500 «Прометей» – это ракетные системы «земля-воздух» дальнего действия. «Прометей» способен к обороне – перехватывать баллистические ракеты, а также самолёты, вертолёты и другие воздушные цели, в том числе сверхзвуковые (до десяти целей за раз). Радиус поражения ЗРК – 600 км.

Отмечается, что комплекс превосходит своего предшественника С-400 и Patriot Advanced Capability-3, который находится на вооружении США.