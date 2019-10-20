ИА «Ореанда-Новости». Обильный снег снова нарушил электроснабжение в Солонешенском районе.

Правительство сообщило, что снег, выпавший в Алтайском крае, лишил электричества часть Солонешенского района.

Уровень выпавшего за несколько часов снега достиг отметки в 35 сантиметров. Ранее обильный снегопад оставил без света порядка девяти тысяч человек. Больше 25 важных социальных объектов также оказались обесточены.

На данный момент без электроснабжения по-прежнему остаются свыше полутора тысячи человек в 20 населённых пунктах края. Ремонтом руководит глава администрации региона. Он прибыл на место проведения аварийных работ.

Появление света в домах ожидается в ближайшие несколько часов. До конца дня электричество должны восстановить во всём районе.