ИА «Ореанда-Новости» . Снятие украинской блокады с Крыма будет возможно после выборов в Верховную раду, и только в том случае,. Такое мнение высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

«Такой сценарий возможен, но после парламентских выборов. Если Зеленский будет чувствовать себя уверенно, если ему удастся сконцентрировать все инструменты власти, снятие блокады с Крыма и Донбасса станет частью серьёзного компромисса с Россией. Я оцениваю вероятность такого сценария в 30%», — цитирует его RT.

15 июля депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что блокада Крыма и Донбасса обернулась плачевными последствиями для Украины. По его словам, достичь мира на востоке страны будет возможно только после снятия ограничений с Донбасса.

При этом ранее украинские политики уже отмечали, что Херсонской области грозит экологическая катастрофа из-за водной блокады Крыма, так как приграничные районы затапливает из перекрытого Северо-Крымского канала.

В 2014 году после того, как Крым вошёл в состав РФ путём референдума, Киев перекрыл шлюзы канала, покрывавшего до 85% потребностей полуострова в пресной воде. Проблему российские власти решили бурением новых артезианских скважин.

В том же году экс-президент Пётр Порошенко подписал указ о социально-экономической блокаде Донбасса, который отказался подчиняться Киеву после госпереворота. Украина тогда прекратила бюджетные выплаты, банковское обслуживание, закупку угля, пассажирские перевозки по железной дороге.