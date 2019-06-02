ИА «Ореанда-Новости» С начала основного периода сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) за нарушения был удалён 141 выпускник. Об этом рассказали в Рособрнадзоре. Самыми распространёнными нарушениями стали шпаргалки, а также использование мобильных телефонов и других технических средств.

За период с 27 мая по 1 июля выпускники 2019 года сдали экзамены по литературе и географии, базовой и профильной математике, истории и химии.

В ведомстве рассказали, что в одном из регионов инспекторы ЕГЭ помогали школьникам сдавать экзамен, что также является нарушением правил. Все нарушители были отстранены от ЕГЭ, а их результаты аннулированы, теперь повторно сдать экзамен они смогут лишь в следующем году.

Кроме того, глава ведомства Сергей Кравцов призвал всех школьников не рисковать на экзамене, пытаясь списать или используя мобильный телефон, так как система контроля за нарушениями надёжна и чётко отработана.