ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Линия с президентом России стартовала в 12 часов по московскому времени и уже к главе государства успели обратится со своими просьбами жители со всех концов России. Все-таки прямая трансляция с президентом даёт возможность рассчитывать на помощь или восстановление справедливости. Самое интересное что никто не знает, что именно может произойти, поэтому, как и коррупционным элементам, так и не выплачивающим зарплату предприятиям стоит дважды подумать прежде, чем осуществить свои не самые морально приемлемые поступки. А то ведь может и прилететь.

К примеру, после обращения к президенту со стороны обманутых липецких дольщиках с выступлением вышел глава региона Олег Королёв. Он доложил, что расследование по этому делу уже ведется и все повинные в мошенничестве будут приведены к ответственности. Планируется проверить 3 дома и восстановить в правах более 100 семей обманутых дольщиков. Более того к 2019 году планируется ликвидировать любые проблемы, связанные с долями в домах. Теперь местный строительный бизнес будет в разы осторожнее перед любой попыткой кого бы то ни было надурить.

К главе государства так же обращались и с другими просьбами. В видеообращении из Заречья, записанном сельчанами, говорится об отсутствии местного детского сада. Более того в видео говорится, что была дана гарантия что, его достроят до 1 сентября 2018 года. Учитывая, что сейчас конец июня, когда детям положено заканчивать, а не начинать учебный год, постройка детского садика не слишком то и продвигается. Более того, на месте нужного объекта сейчас пустырь, который не очень подходит для тихого часа и завтраков. В селе проживают около 1 500 семей и практически в каждой есть дети. Скорее всего эта проблема в скором времени будет решена.

Так же к президенту было ещё несколько интересных обращений. Жительница Оренбургской области жаловалась на высокие цены на бензин, что совсем уж странно для страны являющейся крупнейшим поставщиком нефти в Европу и Азию. Жители посёлка Кушкуль пожаловались на отсутствие дома культуры или детских площадок. Подобная тяга к прогулкам и искусству в эру интернета весьма похвальна. Скорее всего все эти просьбы будут выполнены в ближайшее время.