Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комитета ветеринарии.За прошедший год в государственные учреждения города Москвы, оказывающие ветеринарные услуги, обратилось 270 тысяч человек с жалобами на здоровье собственных собак. Любителей кошек оказалось почти наполовину меньше - 148 тысяч человек. Ещё 17 тысяч москвичей записалось на приём к ветеринару с другими животными.Более половины животных (60%) нуждалось в оказании терапевтической помощи. В этот вид оказания услуги входит и вакцинация от заразных болезней и электронное чипирование. Треть обратившихся к ветеринарным службам нуждалась в клинической и лабораторной диагностике заболеваний. 10% домашних питомцев пришлось сделать хирургические операции.Также ежегодно необходимо проводить обязательную вакцинацию против бешенства, у собак - ещё против лептоспироза.Вирус передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желёз и нервных клеток коры головного мозга, поражает их, вызывая тяжёлые нарушения, приводящие к летальному исходу животного.Болезнь поражает кровеносную систему животного, часто удар наносится по печени и почкам, сопровождается постоянной лихорадкой.