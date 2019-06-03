03.06.2019, 23:38
Собаководы обращаются к ветеринарам чаще, чем хозяева кошек
ИА "Ореанда-Новости" В ветеринарные службы города Москвы владельцы собак обращаются чаще, чем владельцы кошек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Комитета ветеринарии.
За прошедший год в государственные учреждения города Москвы, оказывающие ветеринарные услуги, обратилось 270 тысяч человек с жалобами на здоровье собственных собак. Любителей кошек оказалось почти наполовину меньше - 148 тысяч человек. Ещё 17 тысяч москвичей записалось на приём к ветеринару с другими животными. Всего за 2018 год помощь ветеринарными врачами была оказана 435 тысяче домашних животных.
Более половины животных (60%) нуждалось в оказании терапевтической помощи. В этот вид оказания услуги входит и вакцинация от заразных болезней и электронное чипирование. Треть обратившихся к ветеринарным службам нуждалась в клинической и лабораторной диагностике заболеваний. 10% домашних питомцев пришлось сделать хирургические операции.
Специалисты также рекомендуют всем владельцам домашних животных приводить своего питомца на профилактический осмотр один раз в год. Также ежегодно необходимо проводить обязательную вакцинацию против бешенства, у собак - ещё против лептоспироза.
Бешенство - особо опасное смертельное инфекционное заболевание у животных, вызываемое вирусом бешенства. Вирус передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желёз и нервных клеток коры головного мозга, поражает их, вызывая тяжёлые нарушения, приводящие к летальному исходу животного.
Лептоспироз также является острой инфекционной болезнью, возбудителем которой являются бактерии рода лептоспира. Болезнь поражает кровеносную систему животного, часто удар наносится по печени и почкам, сопровождается постоянной лихорадкой.
За прошедший год в государственные учреждения города Москвы, оказывающие ветеринарные услуги, обратилось 270 тысяч человек с жалобами на здоровье собственных собак. Любителей кошек оказалось почти наполовину меньше - 148 тысяч человек. Ещё 17 тысяч москвичей записалось на приём к ветеринару с другими животными. Всего за 2018 год помощь ветеринарными врачами была оказана 435 тысяче домашних животных.
Более половины животных (60%) нуждалось в оказании терапевтической помощи. В этот вид оказания услуги входит и вакцинация от заразных болезней и электронное чипирование. Треть обратившихся к ветеринарным службам нуждалась в клинической и лабораторной диагностике заболеваний. 10% домашних питомцев пришлось сделать хирургические операции.
Специалисты также рекомендуют всем владельцам домашних животных приводить своего питомца на профилактический осмотр один раз в год. Также ежегодно необходимо проводить обязательную вакцинацию против бешенства, у собак - ещё против лептоспироза.
Бешенство - особо опасное смертельное инфекционное заболевание у животных, вызываемое вирусом бешенства. Вирус передаётся со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желёз и нервных клеток коры головного мозга, поражает их, вызывая тяжёлые нарушения, приводящие к летальному исходу животного.
Лептоспироз также является острой инфекционной болезнью, возбудителем которой являются бактерии рода лептоспира. Болезнь поражает кровеносную систему животного, часто удар наносится по печени и почкам, сопровождается постоянной лихорадкой.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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