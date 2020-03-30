, рассказывает "Лента. ру"."Увы, время истероидов", - отметила телеведущая.Собчак заявила, что сейчас уже не являются нормой относиться с юмором, к тому, что случается, и помнить, что "время нашей жизни - миг". Телеведущая заявила, что сожалеет об этом.Собчак утверждает, что у людей вернётся интерес к ключевым вопросам бытия после окончания эпидемии.