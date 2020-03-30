30.03.2020, 11:13
Собчак заявила о наступлении времени "истероидов" из-за распространения коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Ксения Собчак, работающая в РФ телеведущей, сообщила в Instagram, что из-за распространения инфекции коронавируса настало время истероидов - тек, кто и до этого переживал за судьбу человечества, рассказывает "Лента. ру".
"Увы, время истероидов", - отметила телеведущая. По словам Собчак, сегодня те, кто годами рисовал сценарии апокалипсиса, получают каждый день подпитку своей истерики.
Собчак заявила, что сейчас уже не являются нормой относиться с юмором, к тому, что случается, и помнить, что "время нашей жизни - миг". Телеведущая заявила, что сожалеет об этом.
Собчак утверждает, что у людей вернётся интерес к ключевым вопросам бытия после окончания эпидемии.
"Увы, время истероидов", - отметила телеведущая. По словам Собчак, сегодня те, кто годами рисовал сценарии апокалипсиса, получают каждый день подпитку своей истерики.
Собчак заявила, что сейчас уже не являются нормой относиться с юмором, к тому, что случается, и помнить, что "время нашей жизни - миг". Телеведущая заявила, что сожалеет об этом.
Собчак утверждает, что у людей вернётся интерес к ключевым вопросам бытия после окончания эпидемии.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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