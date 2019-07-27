ИА «Ореанда-Новости». Полицейские задержали ещё раз незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, пишет «Интерфакс».



Политика задержали на Трубной площади в Москве, куда переместился митинг. Для Соболь это уже второе задержание за день – ранее её задержали перед митингом.



Кроме того, по второму разу задержан директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов, которого также не допустили к выборам в Мосгордуму.



Издание сообщает, что на Трубной площади начались массовые задержания – полицейские оцепили площадь. Сотрудники ОМОНа выборочно задерживают от толпы участников митинга.