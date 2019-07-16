ИА «Ореанда-Новости». Окружные избирательные комиссии сняли с выборов в Мосгордуму кандидатов от оппозиции Любовь Соболь, Сергея Митрохина, Дмитрия Гудкова, Константина Янкаускаса, Ивана Жданова и Юлию Галямину, пишет «Коммерсант».



Соболь рассказала, что комиссия приняла по ней решение единогласно. Она просила учесть её возражения, однако избирком этого делать не стал.



Отказано в регистрации также и музыканту Сергею Троицкому, более известному как Паук. Отмечается, что у всех кандидатов количество брака в подписях оказалось больше 10%.



Вчера стало известно, что с выборов также был снят оппозиционер Илья Яшин. Его не допустили к выборам по той же причине – большое количество брака в подписях.