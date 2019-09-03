ИА «Ореанда-Новости». Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь получила ещё один штраф в 300 тысяч рублей, пишет «МК».



Суд решил ещё раз наказать Соболь за организацию несанкционированного митинга – она разместила на YouTube ролик и прямую трансляцию с акции протеста.



Напомним, 31 августа в столице прошёл митинг «Против политических репрессий». В этот задержанным не было – участники акции протеста прошли вдоль Бульварного кольца. По данным правоохранительных органов в митинге участвовали около 750 человек, правозащитники говорят, что людей было чуть больше.