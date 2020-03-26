26.03.2020, 11:02
Собянин объявил новые меры по противостоянию коронавирусу
ИА «Ореанда-Новости». Сергеем Собяниным, столичным градоначальником, были объявлены новым меры по противостоянию коронавирусу. Об этом заявлено на портале мэра Москвы.
Так, с двадцать восьмого марта по пятое апреля не будут работать объекты розничной торговли, однако продовольственные магазины и аптеки будут функционировать без ограничений.
Будут также временно закрыты общедоступные предприятия общественного питания. Продолжат работу лишь те предприятия, которые обслуживают на вынос без посещения помещений, а также предприятия, занимающиеся удалённой доставкой блюд.
Будут также закрыты места, где предоставляются услуги, которые требуют личного присутствия человека, например, парки и парикмахерские. Также градоначальник попросил верующих в ближайшее время не посещать религиозные объекты.
Так, с двадцать восьмого марта по пятое апреля не будут работать объекты розничной торговли, однако продовольственные магазины и аптеки будут функционировать без ограничений.
Будут также временно закрыты общедоступные предприятия общественного питания. Продолжат работу лишь те предприятия, которые обслуживают на вынос без посещения помещений, а также предприятия, занимающиеся удалённой доставкой блюд.
Будут также закрыты места, где предоставляются услуги, которые требуют личного присутствия человека, например, парки и парикмахерские. Также градоначальник попросил верующих в ближайшее время не посещать религиозные объекты.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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