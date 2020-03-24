ИА «Ореанда-Новости». Мэр столицы оценил строительство инфекционной больницы в «новой Москве». Сергей Собянин рассказал журналистам, что на сегодняшний день объём строительства выполнен на 40%.

Собянин отметил, что «со строительными площадками в чистое поле приехали 11 марта». 12 марта начались строительные работы. За 12 дней строителям удалось выполнить 40%.

Также столичный мэр рассказал, что общая площадь данного объекта должна достигнуть 80 тысяч квадратных метров. В медицинском учреждении будет 500 койко-мест, половина из которых – реанимационные.

Собянин выразил надежду, что строительство будет закончено в ближайшие несколько дней.