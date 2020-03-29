29.03.2020, 11:05
Собянин попросил магазины создать разметку дистанции между посетителями
ИА «Ореанда-Новости». Мэр российской столицы Сергей Собянин попросил аптеки и магазины создать специальную разметку для покупателей, рассказывает РИА Новости.
По словам градоначальника, это нужно сделать для того, чтобы посетителям было проще держать дистанцию друг с другом.
Сергей Собянин призвал руководство магазинов и аптек проявить ответственность и помочь россиянам в вопросе соблюдения дистанции.
По словам градоначальника, это нужно сделать для того, чтобы посетителям было проще держать дистанцию друг с другом.
Сергей Собянин призвал руководство магазинов и аптек проявить ответственность и помочь россиянам в вопросе соблюдения дистанции.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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