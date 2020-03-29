ИА «Ореанда-Новости».  Мэр российской столицы Сергей Собянин попросил аптеки и магазины создать специальную разметку для покупателей, рассказывает РИА Новости.

По словам градоначальника, это нужно сделать для того, чтобы посетителям было проще держать дистанцию друг с другом. 

Сергей Собянин призвал руководство магазинов и аптек проявить ответственность и помочь россиянам в вопросе соблюдения дистанции.