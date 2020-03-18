. Об этом говорится в сообщении, которое появилось в его блоге.Мэром столицы отмечено, чтоГрадоначальник советует перевести на удаленную работу пятнадцать-тридцать процентов офисных сотрудников. При этом, Собянин призывает не осуществлять замену этой меры вынужденными отпусками за свой счёт.