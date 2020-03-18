18.03.2020, 14:22
Собянин порекомендовал москвичам работать удалённо
ИА «Ореанда-Новости». Сергей Собянин, работающий на должности мэра Москвы, дал рекомендации столичным работодателям перевести часть сотрудников на работу из дома. Об этом говорится в сообщении, которое появилось в его блоге.
Мэром столицы отмечено, что речь может идти о женщинах, дети которых в ближайшее время не будут посещать школы. Градоначальник советует перевести на удаленную работу пятнадцать-тридцать процентов офисных сотрудников. При этом, Собянин призывает не осуществлять замену этой меры вынужденными отпусками за свой счёт.
Мэром столицы отмечено, что речь может идти о женщинах, дети которых в ближайшее время не будут посещать школы. Градоначальник советует перевести на удаленную работу пятнадцать-тридцать процентов офисных сотрудников. При этом, Собянин призывает не осуществлять замену этой меры вынужденными отпусками за свой счёт.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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