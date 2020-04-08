Видео его обращения во время совещания с главой Российского государства Владимиром Путиным размещено на портале телеканала "Россия 24".По словам столичного градоначальника,По его словам, люди с данным диагнозом поступают в больничную сеть, а не в поликлиники.Собянин заявил, что очень важно быть готовым к такой ситуации. Им было сказано, что регионы должны иметь большой запас зарезервированной и подготовленной больничной сети, выведенной из оборота для противостояния коронавирусу.