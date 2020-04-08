08.04.2020, 21:08
Собянин предупредил власти регионов о распространении инфекции коронавируса
ИА «Ореанда-Новости». Сергей Собянин, мэр Москвы, предупредил руководителей российских регионов о распространении коронавируса. Видео его обращения во время совещания с главой Российского государства Владимиром Путиным размещено на портале телеканала "Россия 24".
По словам столичного градоначальника, рост ситуации с коронавирусом происходит незаметно и медленно, а затем в течение нескольких дней наблюдается резкий рост пневмонии. По его словам, люди с данным диагнозом поступают в больничную сеть, а не в поликлиники.
Собянин заявил, что очень важно быть готовым к такой ситуации. Им было сказано, что регионы должны иметь большой запас зарезервированной и подготовленной больничной сети, выведенной из оборота для противостояния коронавирусу.
По словам столичного градоначальника, рост ситуации с коронавирусом происходит незаметно и медленно, а затем в течение нескольких дней наблюдается резкий рост пневмонии. По его словам, люди с данным диагнозом поступают в больничную сеть, а не в поликлиники.
Собянин заявил, что очень важно быть готовым к такой ситуации. Им было сказано, что регионы должны иметь большой запас зарезервированной и подготовленной больничной сети, выведенной из оборота для противостояния коронавирусу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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