ИА «Ореанда-Новости». Сергей Собянин, мэр Москвы, предупредил руководителей российских регионов о распространении коронавируса. Видео его обращения во время совещания с главой Российского государства Владимиром Путиным размещено на портале телеканала "Россия 24". 

По словам столичного градоначальника, рост ситуации с коронавирусом происходит незаметно и медленно, а затем в течение нескольких дней наблюдается резкий рост пневмонии. По его словам, люди с данным диагнозом поступают в больничную сеть, а не в поликлиники. 

Собянин заявил, что очень важно быть готовым к такой ситуации. Им было сказано, что регионы должны иметь большой запас зарезервированной и подготовленной больничной сети, выведенной из оборота для противостояния коронавирусу.