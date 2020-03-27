27.03.2020, 21:02
Собянин призвал москвичей провести выходную неделю дома или на даче
ИА «Ореанда-Новости». Мэр российской столицы Сергей Собянин обратился к москвичам и попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля, сообщается на сайте главы Москвы 27 апреля.
Президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам в среду объявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля в России будет нерабочей с сохранением заработной платы. Длинные выходные призваны снизить распространение коронавируса в России. Фальков подписал приказ о предоставлении каникул студентам с 28 марта по 5 апреля.«Это не внеочередные праздники, а ключевая мера борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Но эта мера сработает только при одном условии — если все мы вместе и каждый человек в отдельности будем соблюдать простое правило. Не приглашайте гостей и сами не ходите в гости, без крайней нужды не посещайте магазины. Прогулки тоже лучше исключить или гулять кратко и только с членами семьи», - приводятся слова мэра на сайте.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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