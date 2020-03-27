ИА «Ореанда-Новости» . Мэр российской столицы Сергей Собянин обратился к москвичам и попросил горожан остаться дома с 28 марта по 5 апреля, сообщается на сайте главы Москвы 27 апреля.

Президент РФ Владимир Путин в обращении к гражданам в среду объявил, что неделя с 30 марта по 5 апреля в России будет нерабочей с сохранением заработной платы. Длинные выходные призваны снизить распространение коронавируса в России. Фальков подписал приказ о предоставлении каникул студентам с 28 марта по 5 апреля.

, - приводятся слова мэра на сайте.