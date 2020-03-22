ИА «Ореанда-Новости». Мэр Москвы прокомментировал фэйки о том, что из-за коронавируса в столицу будут вводиться войска. Сергей Собянин назвал эти слухи «полной чушью» в документальном фильме «Коронавирус. Всё, что нужно знать» на Первом канале.

Собянин отметил, что сообщения о вводе в город войск являются домыслами или «специально вброшенными фэйками». Для распространения слухов использовались кадры с каких-либо военных парадов, считает московский мэр.

Ранее оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил о том, что число случаев заболевания выросло до 367. По состоянию на 22 марта в стране 16 вылечившихся пациентов.