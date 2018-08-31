ИА «Ореанда-Новости». Власти Москаы предусмотрели для своих жителей меры социальной поддержки в условиях предстоящей пенсионной реформы. В большинстве случаев социальная поддержка выразится в сохранении льгот, которые действуют при достижении 55 лет женщинами, и 60 лет мужчинами. Подробнее о социальной поддержке для москвичей рассказал мэр города Сергей Собянин.

Собянин напомнил, что президент России Владимир Путин обратился к органам власти всех субъектов России с просьбой обеспечить поддержку тем гражданам, которых затронет предстоящее повышение пенсионного возраста. В свою очередь Собянин сообщил, что он и власти Москвы не останутся в стороне в этом вопросе.

Сохранятся льготы на проезд:

Сохранится льгота по бесплатному проезду в общественном транспорте Москвы и в пригородных электричках по достижении женщин 55 лет, мужчин – 60 лет, а не по достижении пенсионного возраста, отметил мэр Москвы.

Льготы на ЖКХ и доплаты останутся за ветеранами труда 55 и 60 лет:

Он также заметил, что в Москве около 1,5 млн жителей имеют статус ветеранов труда или ветеранов военной службы и получают соответственные льготы: это льготы на оплату услуг жилищно-капитального хозяйства, льготы на взносы за капремонт, предоставление ежемесячных денежных выплат и другие.

Собянин предложил не привязывать звание ветерана труда или военной службы к пенсионному возрасту.

«Считаю, что необходимо принять решение, что ветераны труда, даже не достигшие пенсионного возраста, достигшие возраста 55 и 60 лет для женщин и мужчин должны получать все льготы, которые положены ветеранам труда», – сказал он.

Льготы «на зубы»:

В Москве сохранится право на бесплатное изготовление зубных протезов для мужчин и женщин по достижении 60 и 55 лет, а москвичи старше 50 лет получат право на внеочередное похождение диспансеризации.

На личном контроле…

Собянин пообещал, что соблюдение этой социальной поддержки он будет контролировать лично.

«Все эти и другие меры будут приоритетом работы правительства, будут находиться под моим личным контролем», - заключил мэр Москвы.