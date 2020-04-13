Глава города напомнил, что пропускной режим заработает в столице со среды. По его словам, при оформлении пропусков возникли некоторые сложности, например, сервера атаковали боты. Однако несмотря на то это уже выдано более 900 тысяч пропусков.Кроме того, не исключается возможность продления выдачи электронных пропусков, если возникнут затруднения, добавил мэр города.