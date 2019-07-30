ИА «Ореанда-Новости». Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что применение силы со стороны правоохранительных органов к участникам несанкционированной акции в Москве 27 июля было оправданным, пишет «Интерфакс».



Пор словам главы города, в Москве в течение нескольких дней проходили несогласованные акции протеста, на которые полицейские почти не реагировали. Однако участники протестов перешли к активным действиям, начав устраивать беспорядки, чем и вынудили полицейских применять силу.



Кроме того, Собянин выразил полицейским благодарность за исполнение своего долга. Мэр отметил, что прошедший 27 июля митинг был тщательно спланированным и представлял собой массовые беспорядки.



Напомним, на митинге задержали 1074 человека. Некоторые задержание проходили достаточно жёстко. При этом пострадали и сотрудники Росгвардии.