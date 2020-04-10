ИА «Ореанда-Новости». Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве набирает обороты и становится проблемнее, пишет «МК».



По этой причине, по словам Собянина, в борьбу против коронавируса включили поликлиническую сеть.



По словам мэра, все клиники, которые могут делать КТ, их более 40, будут выявлять у больных коронавирус и оказывать помощь.



Мэр Москвы отметил, что предпринимаемые меры помогут ускорить диагностику, и такие работы будут проводиться 24 часа в сутки.