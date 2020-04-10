10.04.2020, 18:13
Собянин заявил, что ситуация в Москве становится «всё более проблемной»
ИА «Ореанда-Новости». Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве набирает обороты и становится проблемнее, пишет «МК».
По этой причине, по словам Собянина, в борьбу против коронавируса включили поликлиническую сеть.
По словам мэра, все клиники, которые могут делать КТ, их более 40, будут выявлять у больных коронавирус и оказывать помощь.
Мэр Москвы отметил, что предпринимаемые меры помогут ускорить диагностику, и такие работы будут проводиться 24 часа в сутки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии