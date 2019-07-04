ИА «Ореанда-Новости» Глава столичной администрации Сергей Собянин заявил на Московском урбанистическом форуме, что экологическая ситуация в крупных городах отнюдь не ухудшается, а наоборот, становится лучше.

Применительно к Москве мэр отметил в качестве фактора, благоприятно влияющего на состояние окружающей среды, уменьшение доли промышленности в экономике города. Те же предприятия, которые продолжают работу, принимают меры для снижения объёмов вредных выбросов в атмосферу.

В то же время, как подчеркнул Собянин, загрязнение воздуха обусловлено в первую очередь вовсе не заводами, а автомашинами. В связи с этим столичные власти постоянно работают над совершенствованием моторного топлива в экологическом аспекте, а также над ужесточением требований к двигателям. Глава мэрии также упомянул о намерении к 2021 году полностью отказаться от приобретения традиционных пассажирских автобусов, работающих на топливе, в пользу электробусов.