ИА «Ореанда-Новости» Япония полагает, что на саммите G20 в Осаке не будет принято окончательное решение по вопросу о совместной хозяйственной деятельности на южной части Курильских островов в ходе встречи глав двух государств. Об этом пишет ТАСС ссылкой на агентство Kyodo.

Как сообщил источник в дипломатических кругах, между Москвой и Токио всё ещё существуют разногласия, которые не были урегулированы, так как страны сконцентрированы на заключении мирного договора.