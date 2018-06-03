ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В северной части столицы из-за сильного возгорания на балконе в московской квартире серьёзно пострадал сожитель известной ведущей с Первого канала. Он был помещен в больницу ввиду многочисленных ожогов и травм по всему телу. Об этом стало известно благодаря заявлению правоохранительных органов.

Впрочем, ничего смертельного после пожара с пострадавшим не произошло. Гражданин 1978 года рождения смог лично сообщить о возгорании в двухкомнатной московской квартире. Как сообщает сам мужчина, он получил ожоги во время попытки побороть огонь. Он посчитал что сможет сам справится с источником возгорания, поэтому завидев пламя он ринулся его тушить.

Однако вскоре незадачливый пожарный понял, что в одиночку с бушующей силой ему не справится, после чего он вызвал сотрудников полиции. Прибыв на место ЧП, сотрудники обнаружили заполненную густым и едким дымом квартиру, в которой и находился пострадавший. Поняв, что он образовался из-за пожара, полицейские набрали номер пожарных и МЧС, которым в свою очередь удалось локализировать и потушить пожар к приезду ведущей.

В полиции сообщили, что на момент допроса мужчина никак не жаловался на плохое самочувствие и чествовал себя нормально. Так же он отказался от предоставленной ему медицинской помощи. Однако чуть позже она ему все-таки понадобилась. Как сообщает московский госпиталь, что мужчину впоследствии госпитализировали с ожогами разной степени на грудной клетке, ступнях, с термохимическими повреждениями, с гематомой на правом бедре и ссадиной на туловище. Мужчина в результате был помещен в специальное противоожоговое реанимационное отделение. Как до этого он умудрился вообще передвигаться, остаётся загадкой.

Впрочем, узнать больше о состоянии пациента в ближайшее время вряд ли получится. В связи с тяжелым, хоть и стабильным состоянием врачи не разрешают беседовать с пострадавшим. За его состоянием сейчас следят медики. Скорую своему сожителю вызвала сама телеведущая, видя его ухудшающееся состояние.

Пожар произошел на одном из этажей многоквартирного здания планировочного района Луговое Южно‐Сахалинска на улице Дружбы, 5. На месте пожара работали три пожарные машины. Очевидцы так же докладывали о сильном шуме, который неизвестно почему доносился из горящей квартире.