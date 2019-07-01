Однако, это природное явление таит в себе некоторую долю опасности, считает депутат Государственной Думы Российской Федерации Борис Менделевич.

Борис Менделевич по специальности является врачом-психиатром. Он утверждает, что в дни затмения часть граждан может испытать на себе некоторые изменения в поведении. К ним Менделевич относит агрессию и страх, который ничем не обоснован. Он призывает в этот день быть предельно осторожными к собственному здоровью.

Причина изменения поведения людей кроется в том, что во время затмения солнца магнитное поле земли активизируется. Поэтому человек не всегда способен адекватно реагировать на происходящую вокруг него обстановку, отсюда выплеск агрессии или чувство внезапно нахлынувшего страха. Особую осторожность следует проявить людям, страдающим различными хроническими заболеваниями, рекомендует врач-психиатр. Ухудшение общего состояния организма необязательно наступает день в день с полным солнечным затмением. Люди начинают замечать изменения в здоровье и поведении иногда за неделю до затмения. Такое состояние может продержаться и некоторое время после дня, когда скроется солнце. Помимо того, что многие в этот период начинают жаловаться на плохое самочувствие, отмечено, что происходит даже изменение вкусовых предпочтений.

Стресс и чувство панической атаки могут наблюдать у себя метеочувствительные люди. В качестве практических рекомендаций Борис Менделевич советует вести себя в этот день предельно осторожно, однако, по-прежнему выполняя привычную для будних дней работу. В случае особого беспокойства врач-психиатр призывает не закрывать на это глаза, а обратиться за помощью к врачу.