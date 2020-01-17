Соловьёв прокомментировал решение премьера Украины уйти в отставку
ИА «Ореанда-Новости». Телеведущий Владимир Соловьёв оценил решение премьер-министра Украины уйти с поста.
Телеведущий и журналист Владимир Соловьёв иронично прокомментировал решение Алексея Гончарука уйти с поста премьер-министра Украины. «Повторюшки», - написал Соловьёв в своём Telegram-канале.
«Чего только не сделают, лишь бы вернуться в повестку наших ТВ шоу», - добавил телеведущий.
Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Украины Гончарук подал заявление об отставке. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook. Причиной такого решения премьер назвал желание доказать своё уважение и доверие к президенту.
В Сети же решение о подаче в отставку связали с недавно опубликованным видео, в котором премьер проводил неформальное совещание с министрами. На записи слышны нелестные комментарии, которые оставляют политики в адрес президента Украины.
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