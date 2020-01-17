ИА «Ореанда-Новости». Телеведущий Владимир Соловьёв оценил решение премьер-министра Украины уйти с поста.

Телеведущий и журналист Владимир Соловьёв иронично прокомментировал решение Алексея Гончарука уйти с поста премьер-министра Украины. «Повторюшки», - написал Соловьёв в своём Telegram-канале.

«Чего только не сделают, лишь бы вернуться в повестку наших ТВ шоу», - добавил телеведущий.

Ранее сообщалось о том, что премьер-министр Украины Гончарук подал заявление об отставке. Об этом он сам сообщил на своей странице в Facebook. Причиной такого решения премьер назвал желание доказать своё уважение и доверие к президенту.

В Сети же решение о подаче в отставку связали с недавно опубликованным видео, в котором премьер проводил неформальное совещание с министрами. На записи слышны нелестные комментарии, которые оставляют политики в адрес президента Украины.



