06.04.2020, 07:17
Соловьев раскритиковал россиян, которые жалуются на нехватку масок
ИА «Ореанда-Новости». Владимир Соловьев, работающий в России телеведущим и журналистом, раскритиковал россиян, которые жалуются на то, что в аптеках не хватает масок, уведомило РИА Новости.
В эфире телевизионного шоу телеканала "Россия 1" "Вечер с Владимиром Соловьевым" журналист заявил, что люди, которые тратят своё время на то, чтобы кричать о невозможности приобрести в аптеках маску, лучше бы потратили это время на её изготовление. Также он указал на то, что сейчас маски можно даже не шить, а свернуть.
В эфире телевизионного шоу телеканала "Россия 1" "Вечер с Владимиром Соловьевым" журналист заявил, что люди, которые тратят своё время на то, чтобы кричать о невозможности приобрести в аптеках маску, лучше бы потратили это время на её изготовление. Также он указал на то, что сейчас маски можно даже не шить, а свернуть.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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