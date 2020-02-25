ИА «Ореанда-Новости». Поступило сообщение об угрозе взрыва в здании МГИМО.

О том, что в стенах Московского государственного института международных отношений находится взрывчатое устройство, сообщил анонимный источник правоохранительным органам.

Сейчас спецслужбы проверяют данную информацию. На место прибыли кинологи.

Пока никакой уточняющей информации об источнике сообщения, наличии людей в здании высшего учебного заведения нет. Детали сообщения также не раскрываются, говорится только о том, что поступил сигнал об угрозе взрыва.

О происшествии СМИ стало известно от источника в экстренных службах.