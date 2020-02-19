19.02.2020, 08:45
Сопоставлены траты мужчин и женщин из России на подарки к 23 февраля и 8 марта
ИА «Ореанда-Новости». Банк "Открытие" провёл опрос, чтобы сопоставить траты жителей РФ на подарки к 23 февраля и 8 марта. Результаты опроса представило агентство ТАСС.
Большинство россиянок готовы потратить на подарок к 23 февраля до одной тысячи рублей. Однако мужчины из России заявили, что намерены потратить до 3 тысяч рублей на подарок к 8 марта.
57 процентов мужчин из РФ из числа опрошенных заявили, что желают потратить на 8 марта столько же, сколько они потратили в 2019 году. 53 процента россиянок сказали, что имеют планы уложиться в сумму, которая была потрачена ими в прошлом году. О своей готовности потратить больше, чем в 2019 году, заявили 24 процента россиян из числа отвечавших. 11 процентов респондентов сказали о намерении ужать в этом году бюджет на подарки.
Большинство россиянок готовы потратить на подарок к 23 февраля до одной тысячи рублей. Однако мужчины из России заявили, что намерены потратить до 3 тысяч рублей на подарок к 8 марта.
57 процентов мужчин из РФ из числа опрошенных заявили, что желают потратить на 8 марта столько же, сколько они потратили в 2019 году. 53 процента россиянок сказали, что имеют планы уложиться в сумму, которая была потрачена ими в прошлом году. О своей готовности потратить больше, чем в 2019 году, заявили 24 процента россиян из числа отвечавших. 11 процентов респондентов сказали о намерении ужать в этом году бюджет на подарки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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