провёлРезультаты опроса представило агентство ТАСС.57 процентов мужчин из РФ из числа опрошенных заявили, что желают потратить на 8 марта столько же, сколько они потратили в 2019 году. 53 процента россиянок сказали, что имеют планы уложиться в сумму, которая была потрачена ими в прошлом году. О своей готовности потратить больше, чем в 2019 году, заявили 24 процента россиян из числа отвечавших. 11 процентов респондентов сказали о намерении ужать в этом году бюджет на подарки.