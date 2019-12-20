20.12.2019, 10:33
Соседи предполагаемого стрелка из Лубянки дали ему характеристику
ИА «Ореанда-Новости». Соседки Евгения Манюрова, которого подозревают в том, что он устроил стрельбу на Лубянке, охарактеризовали его.
Женщины утверждают, что Манюров был одиноким и замкнутым человеком, который ни с кем не общался. По их словам, у Манюрова не было ни подруг, ни друзей. Они отмечают, что часто видели этого мужчину, одетого в камуфляжную форму и несущего большой рюкзак. О том, что он увлекается стрельбой, соседкам известно не было.
Соседки также рассказали, что в последние годы предполагаемый стрелок жил в квартире с мамой. Раньше вместе с ними проживала бабушка, умершая год тому назад.
О Манюрове накануне рассказала его мать. Она заявила, что её сын не проходил службу в армии и не состоял в отношениях. Он всё своё время уделял лишь работе и хобби.
Женщины утверждают, что Манюров был одиноким и замкнутым человеком, который ни с кем не общался. По их словам, у Манюрова не было ни подруг, ни друзей. Они отмечают, что часто видели этого мужчину, одетого в камуфляжную форму и несущего большой рюкзак. О том, что он увлекается стрельбой, соседкам известно не было.
Соседки также рассказали, что в последние годы предполагаемый стрелок жил в квартире с мамой. Раньше вместе с ними проживала бабушка, умершая год тому назад.
О Манюрове накануне рассказала его мать. Она заявила, что её сын не проходил службу в армии и не состоял в отношениях. Он всё своё время уделял лишь работе и хобби.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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