Женщины утверждают, что Манюров был одиноким и замкнутым человеком, который ни с кем не общался.Соседки также рассказали, что в последние годы предполагаемый стрелок жил в квартире с мамой. Раньше вместе с ними проживала бабушка, умершая год тому назад.О Манюрове накануне рассказала его мать. Она заявила, что её сын не проходил службу в армии и не состоял в отношениях. Он всё своё время уделял лишь работе и хобби.