10.12.2018, 16:30
Составлен рейтинг регионов без вредных привычек: лидирует Северный Кавказ
ИА «Ореанда-Новости». Жители северокавказских республик возглавили рейтинг по отсутствию вредных привычек. А вот Сибирь и Дальний Восток оказались аутсайдерами.
Выше всего в списке оказались Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия – Алания. Сразу за ними идут Ставропольский край и Саратовская область.
Отмечается, что в этих регионах зафиксировано незначительное употребление табачных изделий и маленькие объёмы продаж спиртных напитков. Однако не всё так хорошо. По количеству преступлений, совершённых в состоянии наркотического опьянения, эти регионы, за исключением Чечни, идут в середине рейтинга.
Самые низкие строчки среди регионов, у жителей которых нет вредных привычек, заняли Еврейская АО и Ямало-Ненецкий АО. Внизу списка также располагаются регионы Сибири и Дальнего Востока, а замыкает десятку наиболее приверженных вредным привычкам регионов Санкт-Петербург.
При этом отмечается, что у каждого региона есть своё «больное место». Так, для Камчатского края и Ямала главной проблемой является употребление табака. В этих субъектах страны самый высокий объём потребления сигарет. А в Еврейской автономной области к высокому потреблению табака добавляется наркомания, которая так же остро стоит и в Бурятии. А вот в Магадане основная проблема – это употребление алкоголя.
Что касается таких показателей северной столицы, то тут эксперты говорят о том, что Санкт-Петербург – это западные ворота страны, которые расположены на пути нескольких торговых потоков. Примечательно, что Москва в этом рейтинге заняла только 57 место, что для столицы совсем неплохо.
Исследование проводило агентство РИА Рейтинг, за основу бралась информация Росстата и Генпрокуратуры России. Учитывались шесть показателей: потребление табака, продажа алкогольных напитков в абсолютном исчислении, количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от случайных отравлений алкоголем и количество преступлений, связанных с наркотическими средствами.
Выше всего в списке оказались Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия – Алания. Сразу за ними идут Ставропольский край и Саратовская область.
Отмечается, что в этих регионах зафиксировано незначительное употребление табачных изделий и маленькие объёмы продаж спиртных напитков. Однако не всё так хорошо. По количеству преступлений, совершённых в состоянии наркотического опьянения, эти регионы, за исключением Чечни, идут в середине рейтинга.
Самые низкие строчки среди регионов, у жителей которых нет вредных привычек, заняли Еврейская АО и Ямало-Ненецкий АО. Внизу списка также располагаются регионы Сибири и Дальнего Востока, а замыкает десятку наиболее приверженных вредным привычкам регионов Санкт-Петербург.
При этом отмечается, что у каждого региона есть своё «больное место». Так, для Камчатского края и Ямала главной проблемой является употребление табака. В этих субъектах страны самый высокий объём потребления сигарет. А в Еврейской автономной области к высокому потреблению табака добавляется наркомания, которая так же остро стоит и в Бурятии. А вот в Магадане основная проблема – это употребление алкоголя.
Что касается таких показателей северной столицы, то тут эксперты говорят о том, что Санкт-Петербург – это западные ворота страны, которые расположены на пути нескольких торговых потоков. Примечательно, что Москва в этом рейтинге заняла только 57 место, что для столицы совсем неплохо.
Исследование проводило агентство РИА Рейтинг, за основу бралась информация Росстата и Генпрокуратуры России. Учитывались шесть показателей: потребление табака, продажа алкогольных напитков в абсолютном исчислении, количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от случайных отравлений алкоголем и количество преступлений, связанных с наркотическими средствами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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