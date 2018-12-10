Выше всего в списке оказались Чечня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария и Северная Осетия – Алания. Сразу за ними идут Ставропольский край и Саратовская область.Отмечается, что в этих регионах зафиксировано незначительное употребление табачных изделий и маленькие объёмы продаж спиртных напитков. Однако не всё так хорошо. По количеству преступлений, совершённых в состоянии наркотического опьянения, эти регионы, за исключением Чечни, идут в середине рейтинга.При этом отмечается, что у каждого региона есть своё «больное место».. А в Еврейской автономной области к высокому потреблению табака добавляется наркомания, которая так же остро стоит и в Бурятии. А вот в Магадане основная проблема – это употребление алкоголя.Исследование проводило агентство РИА Рейтинг, за основу бралась информация Росстата и Генпрокуратуры России. Учитывались шесть показателей: потребление табака, продажа алкогольных напитков в абсолютном исчислении, количество выявленных лиц, совершивших преступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от случайных отравлений алкоголем и количество преступлений, связанных с наркотическими средствами.